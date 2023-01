(Di sabato 21 gennaio 2023) L’non ospiterà le esercitazioni militari dell’Organizzazione per il Trattato dellaCollettiva, un’organizzazione internazionale equivalente all’Alleanza Atlantica ma guidata d, che avrebbero dovuto svolgersi sul suo territorio nel 2023. Il primo ministro armeno Nikol Pashinian ha annunciato di essersi rifiutato di approvare l’addestramento in segno di protesta contro l’atteggiamento mostrato dnel Caucaso. Mosca, secondo Pashinian, «si è voltata dall’altra parte» nei confronti delle provocazioni dell’Azerbaigian nella regione del Nagorno-Karabakh, rivendicata dall’e oggetto di un conflitto militare tra Yerevan e Baku. Pashinian ha criticato l’organizzazione militare per «non aver condannato le azioni dell’Azerbaigian» e ...

Linkiesta.it

... presieduto dall'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e ladi sicurezza Josep ... con particolare attenzione all'Iran, all', all'Afghanistan, al Venezuela, al Montenegro e ...Nel 2013 l'aveva annunciato l'ingresso nell'Unione Economica Euroasiatica, un'organizzazione di cooperazioneed economica guidata dalla Russia e di cui fanno parte anche Bielorussia, ... In Armenia la politica di sicurezza delegata alla Russia non è più un tabù (e l’Ue può approfittarne) La soddisfazione del Consiglio per la comunità armena di Roma dopo la risoluzione dell'Europarlamento: «Von der Leyen prenda atto o si dimetta» ...Il “ Consiglio per la comunità armena di Roma” esprime grande soddisfazione per la votazione odierna al parlamento europeo di una risoluzione che condanna il blocco azero della strada lungo il corrido ...