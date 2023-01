Immobile ko | la Lazio pensa ai sostituti

(Di sabato 21 gennaio 2023) Non serve neanche elencare i numeri, incredibili, collezionati da Cirocon la maglia della. E neanche serve spiegare quanto possa...

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Sarri conta di riaverenel giro di poco tempo. Lo ha detto lui stesso nel post partita di- Bologna e lo confermano le indiscrezioni riportate oggi dal Messaggero, secondo cui il calciatore già non sente più ...... contro laall'Olimpico, proprio adesso che i rossoneri balbettano e la squadra di Sarri ... Ciò nonostante, vista l'assenza del goleador lazialee considerato soprattutto lo spirito di ... Lazio, torna l'idea Mariano Diaz come vice Immobile. Il nodo è l'ingaggio Immobile punta la Juve, quarti di Coppa Italia, giovedì 2 febbraio all'Allianz Stadium. L'ipotesi di recupero andrà verificata tra qualche giorno, intanto sono stati fissati ...Sarri conta di riavere Immobile nel giro di poco tempo. Lo ha detto lui stesso nel post partita di Lazio - Bologna e lo confermano le indiscrezioni riportate oggi dal Messaggero, secondo cui il calcia ...