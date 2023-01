Ilary Blasi ufficializza il fidanzamento con Bastian Muller | prima foto di coppia

(Di sabato 21 gennaio 2023) Dopo mesi di speculazioni sulla sua vita privata,ha finalmente confermato di aver iniziato una nuova relazione sentimentale, proprio come il suo ex marito Francesco Totti , che ora è legato...

Dopo mesi di speculazioni sulla sua vita privata,ha finalmente confermato di aver iniziato una nuova relazione sentimentale, proprio come il suo ex marito Francesco Totti , che ora è legato alla sua nuova compagna Noemi Bocchi . La ...Leggi Anchemostra il lato B, ecco gli scatti più hot dalla Thailandia LA FOTO -ha scelto un'immagine che vale più di mille parole presentando il suo fidanzato sui social con tanto di tag ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Dopo mesi di speculazioni sulla sua vita privata, Ilary Blasi ha finalmente confermato di aver iniziato una nuova relazione sentimentale, proprio come il suo ...