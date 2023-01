(Di sabato 21 gennaio 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport.: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 21 ...

La Gazzetta dello Sport

: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 21 gennaio - 17:03Non segnano due gol all'interno dei novanta minuti dal successo contro ildello scorso ... In mezzo il tecnicoun giocatore prezioso come Rovella, mentre la difesa tornerà ad essere ... Il Verona ritrova il sorriso: Depaoli e Lazovic piegano il Lecce La squadra di Zaffaroni torna al successo e sale a 12 punti. Baroni perde anche Umtiti, infortunato a una spalla ...Il Verona centra una vittoria fondamentale per la salvezza. L’Hellas batte 2-0 il Lecce grazie ai gol di Depaoli nel primo tempo e Lazovic ...