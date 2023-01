Il selfie di Elodie e Diletta Leotta | a cena Da Vittorio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 21 gennaio 2023) Brusaporto. Che il tristellato Dasia uno dei ristoranti più apprezzati in Italia non vi è dubbio. Che richiami molti vip, nemmeno. A testimoniarlo ancora una volta – se davvero ce ne fosse bisogno – sono le foto pubblicate sui social dalla famosa conduttrice televisiva, che non si è fatta sfuggire l’occasione di assaggiare i mitici paccheri, uno dei piatti di pasta al pomodoro più famosi al mondo. E i complimenti allo chef non mancano: “La miapreferita”, ha commentato sul suo seguitissimo profilo Instagram. A fare il giro del web, però, è stato ilcon la cantante romana: le due, da tempo, sono amiche e complici inseparabili. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...