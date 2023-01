Il sapere non è un sovrappiù per la vita

(Di sabato 21 gennaio 2023) La riflessione. Un «calcio d’inizio», come ha detto Giorgio Gori buttandola sul football, che è stato anche un elegante e istituzionale taglio del nastro, fra Teatro Donizetti e Teatro Grande, per l’anno che vede Brescia e Bergamo Capitale della Cultura italiana. «Più di cento progetti», e molti altri di contorno - dice il sindaco. Anche se il programma, per il lato Bergamo, ancora non è noto.

