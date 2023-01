Il programma gare del settore giovanile | la Primavera affronta la Reggina

Leggi su seriea24

(Di sabato 21 gennaio 2023) Inizia il fine settimana di impegni delrossoverde.Sabato 21 gennaio alle 14.30 laaffronterà laal Moreno Gubbiotti di Narni mentre l'Under 17 sarà impegnata sul campo della Salernitana domenica 22 gennaio alle 15.00. Doppio incrocio con il Pisa, domenica, per Under 15 e Under 16, entrambe in trasferta; i primi giocheranno alle 12.00, i ragazzi di Caccavale alle 14.00.Domenica alle 15.00, all'Unicusano Training Center di via Sabotino, gli Under 14 Pro se la vedranno con la Lazio.