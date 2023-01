Il presidente degli Yankees entra nel CdA del Milan

(Di sabato 21 gennaio 2023) Chi è Randy Levine – «Il Consiglio di Amministrazione di AC, riunito il 17 gennaio scorso, ha approvato l’ingresso di Randy Levine,dei New York, quale nuovo Consigliere». Così il club rossonero ha annunciato in una nota ufficiale l’ingresso di una nuova figura all’interno del proprio CdA. Randy Levine èdei L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... commenta ladi Confesercenti Patrizia De Luise. 'Gli indicatori per il 2023, con un'... A partire dalla detassazioneaumenti retributivi, per far ripartire la contrattazione e i salari ...Ma quello che va rimarcato è il valoreinfermieri che curano nonostante la paura, il pericolo ... Teresa Rea,Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli Il presidente degli Emirati Arabi Uniti e il presidente della ... Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha commentato così sul sito ufficiale del Milan, l'ingresso nel Cda rossonero del presidente degli New York Yankees, e amico di lunga data, ...PADOVA - Una gestisce gli appalti più importanti e costosi della città, l'altra sta assumendo una dimensione sempre più internazionale ma intanto è minata da ...