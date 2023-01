Il populismo della destra di governo è un fallimento che pagheremo tutti

Leggi su linkiesta

(Di sabato 21 gennaio 2023) Debole con i forti, ildominato da Fratelli d’Italia non regge il doppio fronte benzinai-concessionari balneari, blandisce i primi (senza successo) e addirittura premia i secondi allungando le concessioni sine die. Per la prima volta i sondaggi calano: meglio non esagerare. Governi in mutande, cose già viste mille volte. Con i dorotei, con Berlusconi… Il problema però è molto più grande di queste piccinerie politiche: il paradosso storico in cui Fratelli d’Italia rischia di cadere è che mentre ripropone la vecchia idea missinariconciliazione, rischia di spaccare il Paese agitando i temi identitari. spesso con arroganza e disprezzo per le altrui posizioni. Ora, un partito è un partito è un partito, parafrasando Giulietta, e dunque ha tutto il diritto di fare le battaglie in cui crede. Ma nel momento in cui questo partito non solo è al ...