Il Palermo vola con un super Brunori

Non c'è più tempo, a fine partita rissa sfiorata tra Nedelcearu e diversi giocatori del Bari: ilesulta sotto la Nord, con gli applausi di tutto il Barbera. Tabellino e pagelle(3 - 5 ... Il, sul campo e in classifica. Il Bari è battuto con un'altra gara sofferta ma intelligente, com'era già avvenuto con il Genoa o con il Parma. Una partita del genere, con un campo ... Il Palermo vola, Marconi piega il Bari L'antipasto della 21ª giornata di Serie B è in realtà anche il piatto forte del turno cadetto, che ha visto un derby del Sud tutto da vivere tra l'ambizioso Palermo di Corini e il lanciatissimo Bari d ...In una notte di tregenda al Renzo Barbera il Palermo ottiene tre punti fondamentali, al termine di una partita fortemente condizionata dal vento e dal diluvio. Segna Ivan Marconi, ancora lui sotto la ...