La Stampa

AGI - Ilfa il proprio dovere nel derby campano con la Salernitana ,2 - 0 e mette con le spalle al muro le rivali inseguitrici per la corsa scudetto, ora costrette a rispondere per mantenere il ...Proprio quando il primo tempo sembra destinato a chiudersi in parità, iltrova la giocata vincente: Anguissa chiude il triangolo con Mario Rui e dalla sinistra mette un traversone rasoterra ... Il Napoli vince a Salerno e tenta la fuga. Andata chiusa con 50 punti Nell'anticipo della diciannovesima giornata il Napoli affronta la Salernitana allo stadio Arechi. Azzurri in campo con il 4-3-3 con Lozano ed Elmas accanto ad Osimhen. I granata rispondono con un 3-4- ...Salernitana, Gyomber: “Ci siamo confrontati”. “Sulla settimana in casa Salernitana Dal ritorno nella passata stagione della Salernitana nella massima serie, il Napoli ha vinto in entrambi casi. Norbe ...