Gazzetta del Sud

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia ilsubito con le marce alte. Gli azzurri campioni d'inverno espugnano 2 - 0 l'Arechi nel derby con la Salernitana e proseguono la corsa scudetto, chiudendo il girone d'andata a 50 punti. ...La Juventusda un nuovo Consiglio d'Amministrazione, dal nuovo presidente Gianluca Ferrero e dal nuovo ... Ospite a RadioCentrale, nella trasmissione radiofonica "Un calcio alla radio", ... Il Napoli riparte da Salerno e vola a +12 con Osi-gol, Lecce sconfitto a Verona Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...La formazione di Spalletti archivia il Derby campano contro la Salernitana con due goal, complicando i piani dei granata.