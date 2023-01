Il Napoli è la terza squadra a chiudere l’andata almeno a 50 punti

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ilbatte anche la Salernitana e si porta a quota 50in campionato. Un nuovo record dunque per la formazione di Spalletti che, come riporta Opta, è lanell’era dei trea vittoria a raggiungere50nel girone d’andata in una singola stagione di Serie A, dopo la Juventus e l’Inter. 50 – Ilè lanell’era dei trea vittoria a raggiungere50nel girone d’andata in una singola stagione di Serie A, dopo la Juventus e l’Inter. Olimpo.#Salernitana— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 21, 2023 Nell’era dei trea vittoria, solamente quattro volte una ...

Corriere dello Sport

Ilchiude il girone d'andata con 50 punti frutto di 16 vittorie, 2 pareggi (Fiorentina e Lecce, allae alla quarta giornata) e una sconfitta (a Milano contro l'Inter). 46 gol fatti, ... Diretta Salernitana-Napoli 0-2: Di Lorenzo e Osimhen show L'ultima giornata del girone d'andata della Serie A 2022-2023 di calcio maschile si è aperta nel pomeriggio odierno con lo svolgimento dei primi due anticipi, in attesa del match serale tra Fiorentina ...Il Napoli vince 2-0 il derby con la Salernitana e sbanca l'Arechi grazie alle reti di Di Lorenzo e Osimhen.