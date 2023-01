Il Napoli domina la Salernitana Guarda gli highlights e i gol VIDEO

(Di sabato 21 gennaio 2023)vince 0-2 contro laildei gol di Osimhen e Di Lorenzo e glidel match. La gara trasi è conclusa con un risultato di 0-2 a favore degli ospiti. La partita si è svolta allo stadio Arechi di Salerno e ha visto gli azzurrire per gran parte del match, con lache cercava di difendersi con ordine. Nel primo tempo, ilsi è visto annullare un gol di Osimhen per fuorigioco, ma all’ultimo minuto di recupero, Di Lorenzo ha segnato il gol del vantaggio con un gran destro servito alla perfezione da Anguissa. Ad inizio ripresa, Osimhen ha segnato il gol del raddoppio, chiudendo di fatto la partita. Laha avuto ...

"Il #campo e pallone a Salerno: con pazienza e qualità fa il suo gioco sino a quando sblocca la gara con il gran gol di #DiLorenzo. Il solito #Osimhen fa 2:0 dopo un palo di #Elmas, nel ......dal big match con la Roma del 12 novembre) e la difesa è terribilmente fragile (così come a, ... Ma è un fuoco di paglia, perché il Frosinone fa la partita e a tratti. Ad aprirla e a ... Il Napoli domina a Salerno, l'analisi di Maurizio Pistocchi Derby campano senza storia allo stadio Arechi: il Napoli domina, batte anche la Salernitana e chiude il girone d'andata con l'ennesima vittoria che vale ...