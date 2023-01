Il mio vicino Totoro incontra Mabel and Dipper in una simpatica fan art FOTO

(Di sabato 21 gennaio 2023) Unafan art mostra un particolarissimo crossover tra Il mioanddi Gravity Falls. L’immagine, caricata su Reddit dall’utente ProtectionResident76, raffigura i due gemelli aggrappati ad uno degli iconici spiriti de Il miomentre volano in un cielo notturno pieno di stelle.sembra divertirsi, inveceappare terrorizzato. Questa fan art ovviamente non è il primo crossover a coinvolgere un film dello Studio Ghibli. Ad esempio, l’anno scorso un talentuoso animatore aveva postato un video in cui la piccola Mei, de Il mio, si trovava in sella ad una motoretta blu sgargiante rievocando l’epica scivolata in moto del classico della ...

