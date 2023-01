Il M5s critica anche il nucleare | il Movimento del no a tutto

Leggi su iltempo

(Di sabato 21 gennaio 2023) Beppe Grillo torna in scena. D'altronde, per un comico non è un buon segnale avere i riflettori spenti. E così il Garante del M5S questa volta sceglie come bersaglio il, bocciandolo come fonte di energia. «Era già roba vecchia venti anni fa. Come è possibile pensare che possa essere una soluzione per i prossimi venti anni?». Come dire, il populismo pentastellato appare immortale: cambia pelle ma non l'anima. No a prescindere. No Tav, no Tap (Gasdotto trans-adriatico), No acciaierie Ilva, No rigassificatori, e via dicendo. Tutte cantilene sentite nell'ultimo decennio e che hanno finportato alla caduta del governo Draghi con l'ennesimo «no» al termovalorizzatore nei progetti del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Perché Grillo boccia il? «Non ci sono evidenze scientifiche che oggi un ritorno al ...