Il M5s continua a erodere il Pd | ma non basta | serve recuperare i sei milioni di voti inespressi

(Di sabato 21 gennaio 2023) di Maurizio Contigiani Giuseppe Conte sta prendendo il posto di un Pd morto e sepolto, un Pd che non sarà più votato nemmeno nelle Ztl, dove il consenso prenderà la strada del vero borghese Giuseppi, con un’anima, mi auguro, “sapientemente, onestamente e moderatamente” spostata a sinistra. Il M5S di Conte ha preso 4.300.000 preferenze. Perseverando con l’erosione del Pd, potrebbe arrivare molto vicino se non addirittura a superare Fratelli D’Italia. Ma non. Ci sono ancora seidi elettori che non sono tornati alle urne e che nel 2018 avevano sicuramente votato 5 Stelle. Un bacino elettorale enorme, una marea di gente che non si è riconosciuta nel nuovo partito di Conte ma non ha nemmeno traslocato verso altri lidi. All’interno di quei seic’è il volto più critico, più esigente, più incazzato, più radicale su ...