Il libro di Ratzinger che scuote la Chiesa | “Club gay nei seminari e voci assassine contro di me”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Città del Vaticano – E’ uscito unpostumo di Benedetto XVI, che raccoglie testi editi e inediti del periodo in cui è stato Papa emerito. Lui stesso ha chiesto ai curatori, Elio Guerriero e mons. Georg Gaenswein, con una lettera del primo maggio 2022: “Questo volume, che raccoglie gli scritti da me composti nel monastero Mater Ecclesiae, deve essere pubblicato dopo la mia morte”. In una lettera a Guerriero,aveva così motivato la sua scelta: “Da parte mia, in vita, non voglio più pubblicare nulla. La furia dei circoli a me contrari in Germania è talmente forte che l’apparizione di ogni mia parola subito provoca da parte loro unare assassino. Voglio risparmiare questo a me stesso e alla cristianità”, si legge in “Che cos’è il cristianesimo” (Mondadori). “Vi furono singoli vescovi, e non solo negli Stati Uniti, che ...