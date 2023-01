Il figlio di Tarzan | su RaiPlay in streaming da oggi il docufilm di Ficarra e Picone sulla disabilità

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ildi, ildiarriva suinda21 gennaio Ildi, ildi, è disponibile suda, 21 gennaio. Giovanni Cupidi racconta la sua quotidianità fatta di lavoro, sogni e passioni. Il blogger documenta la sua vita a Palermo, che, come tanti centri abitati italiani, si trasforma nella città-giungla dei disabili "Non devi vivere in una giungla per volare tra gli alberi". Nella sua Palermo Cupidi, tetraplegico dall'età di 13 anni per ...

Rai Storia

"Ildi" documenta la città - giungla dei disabili , dove tra mille difficoltà dovute al suo handicap e a una società non inclusiva, il protagonista riesce a dedicarsi a progetti e ...Ma Marta non è sicura di volere un'in dono' e chiede tempo per pensarci. Preso alla ... Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg... Il figlio di Tarzan - RAI Ufficio Stampa Il figlio di Tarzan, il docufilm di Ficarra e Picone sulla disabilità arriva su RaiPlay in streaming da oggi 21 gennaio Il figlio di Tarzan, il docufilm di Ficarra e Picone sulla disabilità, è ...Malgrado gli ostacoli, si è laureato in Scienze Statistiche e Economiche e, successivamente, ha conseguito un dottorato di ricerca in statistica applicata, ampliando le proprie competenze anche agli a ...