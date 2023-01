Gazzetta del Sud

Prima gare della stagione indoor per l' atletica leggera italiana all'insegna anche di Leonardo Tano. IldiSiffredi (al secoloAntonio Tano), noto attore e regista pornografico, oggi ad Ancona ha corso la batteria nei 60 ostacoli in 7"79 (nuovo primato personale) per poi vincere la ...Prima gare della stagione indoor per l'atletica leggera italiana all'insegna anche di Leonardo Tano. IldiSiffredi,Antonio Tano , noto attore e regista pornografico, oggi ad Ancona ha corso la batteria nei 60 ostacoli in 7 79 (nuovo primato personale) per poi vincere la finale del ... Il figlio di Rocco Siffredi è un campione di atletica: Lenardo Tano vince un meeting Si è spento ieri, venerdì 20 gennaio, all’età di 82 anni, Giacomino Baudino, grande memoria storica di Favria e tifoso del Torino Calcio ...La battaglia più difficile per Madonna L'essere madre. Lo ha rivelato lei stessa in un'intervista a Vanity Fair per il numero speciale 'Icon Issue', che le ha dedicato la copertina. (ANSA) ...