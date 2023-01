Il discorso della dirigenza della Juventus ai giocatori | «Date tutto in campo | fuori ci pensiamo noi»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 gennaio 2023) La Gazzetta dello Sport parla delalla squadra tenuto dallaquest’oggi alla Continassa alla vigiliapartita contro l’Atalanta. Così la Gazzetta: “Il giorno prima di-Atalanta non è una vigilia come le altre alla Continassa. All’inizio dell’allenamento ci sono tutti i componenti del gruppo squadra, compreso gli infortunati che diversamente sarebbero in infermeria. Ci sono i neo dirigenti Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino, rispettivamente presidente e amministratore delegato dal 18 gennaio scorso. Il -15 punti in classifica rischia di pesare anche sulla testa dei calciatori”. Sul...