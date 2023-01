Il corriere – The Mule | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il– The: trama, cast e streaming delsu Rete 4 Questa sera, sabato 21 gennaio 2023, va in onda in prima serata Il– Thediretto e interpretato dall’iconico Clint Eastwood. La storia è tratta da una storia vera, quella di Leo Sharp, un veterano della Seconda Guerra Mondiale diventato poi unper il cartello di Sinaloa. Di seguito vediamo la trama e chi fa parte del cast. Trama Il protagonista della storia è Earl Stone, un uomo che a 80 anni è costretto a chiudere la sua attività e si ritrova senza soldi, completamente da sola. Gli viene offerto un lavoro piuttosto misterioso: l’unica qualità richiesta è saper guidare l’automobile.che Earl non sa è che è stato appena ingaggiato per diventare un ...

