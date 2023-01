Il Corriere – The Mule | La storia vera che ha ispirato il film con Clint Eastwood

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il– Theè undel 2018 diretto dae tratto dalladi Leo Sharp. Questi era un veterano della Seconda Guerra Mondiale che divenne per il cartello di Sinaloadella droga. La sua vita è divenuta nota anche grazie all’articolo di Sam Dolnick sul The New York Times col titolo The Sinaloa Cartel’s 90 Years Old Drug. Leo Sharp nacque a Michigan City il 7 maggio del 1924. Era un trafficante di droga per il Cartello di Sinaloa noto come El Tata. Da giovane fu chiamato a prendere servizio durante la Seconda Guerra Mondiale, e stanziato in Italia, gli fu riconosciuta la Bronze Star. Dopo la fine del conflitto armato divenne proprietario di una compagnia aerea che però fallì quasi subito. ...