Il cinema italiano sostiene la lotta in Iran contro il regime

(Di sabato 21 gennaio 2023) L’appuntamento è lunedì 23 dalle 18.30 alNuovo Aquila di Roma per una iniziativa in sostegno delle lotte delle cittadine e dei e cittadiniiani che da mesi – L'articolo proviene da il manifesto.

AgrigentoNotizie

"Il mio ritorno In questi anni non mi sono mai nascosto" Il Me Too, Susanna Nicchiarelli: "Da giovani siamo tutte prede. Ora porte aperte, basta provini a due"C'era una volta il Principe Azzurro: Il TrailerUfficiale del Film - HD Giornata mondiale del cinema italiano, quelle pellicole girate nell'Agrigentino Il lungometraggio diretto da Franco Nero – che per la seconda volta torna dietro la macchina da presa e che ricopre inoltre il ruolo di protagonista, interpretando un anziano insegnante di ritrattisti ...L'attore nel film di Gabriele Guidi sul campo di concentramento vicino Praga dove vennero rinchiusi musicisti, cantanti, poeti, scultori ebrei provenienti ...