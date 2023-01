Il caso della ' bidella pendolare' che divide l' Italia 

(Di sabato 21 gennaio 2023) AGI - La "storia" più discussa in rete negli ultimi giorni è senza dubbio quella di Giuseppina Giugliano, l'operatrice scolastica che ha rivelato di essere un'instancabile"da Napoli a Milano” per lavoro. Una vicenda che a molti è sembrava subito strana e che ha generato un vortice di reazioni a cascata. Articoli ovunque, interviste, ritrattazioni. Una valanga di scetticismo, insulti, richieste di chiarimenti, conti in tasca e difese a oltranza. Il popolorete si è schierato, da una parte o dall'altra, gridando alla fake news o mettendosi dalla parteunder 30 e contro lo straripante odio online. E i toni, come sempre, si sono esacerbati velocemente. Quel che è certo è che la storia in questione è ben più compicata e nasconde molti dei malesseri che la generazione dei trentenni di oggi si trova a vivere ...

