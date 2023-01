Il cambio di passo di Ramstein. Tocci (Iai) legge il vertice per l’Ucraina

Leggi su formiche

(Di sabato 21 gennaio 2023) Si è aperta una fase nuova del supporto occidentale alaggredita e potenzialmente undiper l’andamento dello stesso conflitto. È accaduto ieri aldi, in Germania, del Gruppo di contatto per la difesa del, l’iniziativa lanciata dal segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin per coordinare gli sforzi degli oltre 40 Stati che inviano materiali miliari a Kiev. Al netto delle titubanze che ancora permangono a Berlino sulla concessione o meno dei carri armati Leopard, è innegabile che gli alleati abbiano aumentato il livello del materiale che intendono inviare. Le nuove dotazioni In prima linea ancora gli Stati Uniti, con un pacchetto da 2,5 miliardi di dollari: veicoli corazzati da combattimento (Bradley e Stryker) e antimine, veicoli ...