Il brusio del piovanello pancianera e il raid delle cantautrici

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il rondone maggiore, nome scientifico Tachymarptis Melba, è in grado di volare per sei mesi di fila, senza mai fermarsi. Vola, mangia, si riproduce, dorme, tutto in volo. Alcuni studi parlano addirittura di dieci mesi su dodici in un anno passati senza mai toccare terra, complici le correnti di aria calda, che permetterebbero un volo continuo e senza bisogno di battere le ali, di qui il pter dormire in cielo. Ho letto questa notizia, provando un misto di ammirazione e di sconcerto. Pensate che palle a dover stare costantemente in movimento, anche dormendo o trombando. Certo, chi di noi non ha dormito mentre magari faceva un volo transoceanico, mia moglie Marina dormirebbe anche durante la tratta Milano-Roma, in aereo, ma non è che su quel volo ci passiamo dieci mesi di fila, una sorta di versione aerea di Snowpiercer, né siamo noi a dover pilotare l’aereo (a meno che in quel noi non ...