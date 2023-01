“Il -15 non cambia nulla | pensiamo al campo” | parola di Allegri

La Gazzetta dello Sport

... la Sampdoria, l'Empoli, il Genoa, il Pisa, il Pescara e appunto il vecchio Novara - sono state prosciolte e dichiaratecolpevoli . Una decisione che era stata avanzata anche da parte del ...Per noiniente, dobbiamo fare punti e cercare di vincere le partite facendo un passo alla volta e continuando a lavorare. Abbiamo 60 punti a disposizione in campionato. Le vicende ... Allegri: "Ora compattiamoci. Ma non cambia nulla per noi, dobbiamo fare punti" La nota firma Xavier Jacobelli ha parlato oggi a Radio Firenzeviola. Queste le sue parole: "Ciò che è accaduto ieri sera ha determinato uno scossone portando ...LE PAGELLE DI VERONA-LECCE Falcone 5,5: Impotente sul primo gol, mentre sul secondo si fa sorprendere sul suo palo dal tiro di Lazovic. Gara non ai ...