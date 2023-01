Identificato il cadavere dell’uomo “mummificato” nel campo a Verdello

Leggi su bergamonews

(Di sabato 21 gennaio 2023). Nessuna sorpresa: ilritrovato lo scorso 21 ottobre in unappartiene a Kabil Lekbir, marocchino di 44 anni scomparso il 5 agosto scorso da Milano, zona San Siro. Il corpo era stato scoperto per caso da una donna a passeggio con il cane in zona via 2 Giugno e De Gasperi. L’autopsia ha di fatto confermato quello che già si pensava, visto che la fotocopia del permesso di soggiorno e il passaporto trovati sul corpo sembravano rimandare al 44enne. Il fratello si era poi presentato dai Carabinieri per avere più notizie e a Bergamonews aveva raccontato di avere sentito Lekbir al telefono proprio quel giorno, il 5 agosto. Una telefonata come tante, a quanto pare, prima di far perdere le proprie tracce. Restano però ancora molti punti interrogativi. Uno su tutti: ...