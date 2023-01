I Santi di Sabato 21 Gennaio 2023

Diocesi di Lecce

...per mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio nell'area antistante gli impianti sportivi diPietro. Tra loro anche gli operatori del mercato che si svolge settimanalmente - il martedì e il- in ...... Andrea Frigerio della Lega, Luca Aschei di Andare Oltre, Pietroe Ileana Romagnoli di Toti ... 8 ore al. Ipotesi questa a più riprese smentita seccamente dal sindaco Russo che lavorerà per ... Festa del Patrocinio dei Santi Gioacchino e Anna nel terremoto ... In occasione dell’apertura dell’anno sociale 2023 del Serra Club Brindisi, sabato 21 gennaio è in programma un incontro in ricordo di Mons.Armando Franco (1922-1997), presso la Chiesa Matrice “Tutti i ...Il primo è in programma nella chiesa di Santa Maria degli Angeli sabato 21 gennaio alle 21, offerto dal Magnifico Coro degli Abbà e dall'Ensemble a plettro "7 Note in Armonia". Quest’ultimo complesso ...