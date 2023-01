I «ricondizionati» sono l' alternativa alla crisi digitale

Leggi su panorama

(Di sabato 21 gennaio 2023) Oggi il carovita ridimensiona anche gli acquisti digitali, che invece in passato hanno sempre goduto di una rendita di posizione. Ecco allora che, a fronte di un mercato dei modelli nuovi in frenata, si sviluppa un business in forte crescita di usato revisionato, con tanto di ritiro e «monetizzazione» di vecchi esemplari. Di solito si associa il fenomeno dell’usato ad abbigliamento, accessori, arredamento, collezionismo, ma mai come adesso anche la tecnologia è entrata in questo mercato. Sembrerebbe un paradosso per prodotti che vivono delle novità, con una clientela proiettata verso il futuro. Eppure, complice il carovita che ha tolto potere d’acquisto ai consumatori, la diffusione della sensibilità green e quindi una maggiore attenzionesostenibilità, all’economia circolare eriduzione dei rifiuti tecnologici, negli ultimi anni c’è stata ...