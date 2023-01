I look più belli di Anna Kendrick | protagonista di “Love Life”

Leggi su velvetmag

(Di sabato 21 gennaio 2023)è un’attrice dall’indubbio talento canoro che ha esibito in diversi film come Pitch Perfect e Into the Woods. Di recente, però, è tornata su Netflix con i nuovi episodi di. Non si parla mai abbastanza di, motivo per cui quest’oggi è ladel nostro red carpet. Attrice 1985, a breve porterà in scena Alice, Darling, un film in cui ha trovato il coraggio di mostrare in quanti modi una relazione può essere tossica. Ha mosso i primi passi al cinema, recitando soprattutto nella saga di Twilight al fianco di Kristen Stewart seppur in un ruolo marginale, dopodiché ha guadagnato spessore in Pitch Perfect.. Crediti: Ansa – VelvetMagOltre ad essere una brava attrice, ...