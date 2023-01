I Dudley Boyz faranno una reunion dopo l’abbondono di D-Von alla WWE?

The Shield Of Wrestling

Oltre questo importante traguardo, sempre in ROH, Jay è stato ROH World Six - Man Tag Team Champion, con il fratello Mark e il leggendario Bully Ray (Bubba Raydei) e per ben due ...Oltre questo importante traguardo, sempre in ROH, Jay è stato ROH World Six - Man Tag Team Champion, con il fratello Mark e il leggendario Bully Ray (Bubba Raydei) e per ben due ... D-Von Dudley dice addio alla WWE: le sue parole su Twitter After news of D-Von Dudley's exit from WWE spread, it appears that a reunion with Bully Ray to put together the Dudley Boyz again could be in the works.D-Von Dudley ha pubblicato un post su Twitter per annunciare ai fan il suo addio alla WWE, dopo aver lavorato per diverso tempo come producer.