I “crediti di carbonio” acquistati dalle aziende per compensare la Co2? Nella maggior parte dei casi non servono | in altri sono dannosi

(Di sabato 21 gennaio 2023) Quanto ci sia di retorica e propaganda negli impegni aziendali contro il cambiamento climatico emerge da ultimo da uno studio condotto dal quotidiano inglese Guardian e dal tedesco Die Zeit e da SourceMaterial sulle tecniche di compensazione volontarie delle emissioni diutilizzate da colossi come Shell, Disney, Gucci (guppo Kering) o Lavazza.che non ricadono nell’ambito di applicazione dei mercati dellaistituzionali come l’Ets europeo. Ne emerge che in alcuniin granprive di una reale efficacia e, anzi, finiscono per essere dannose. Tutto ruota intorno a Verra, organizzazione no profit con sede a Washington che elabora e gestisce gli standard per verificare le ricadute ambientali di azioni per il contenimento dell’emissioni di ...