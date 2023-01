I Comuni fanno cassa | così viene boicottato lo stralcio delle multe

il Resto del Carlino

... a partire dalle differenze e dalle idee diverse, prova a costruire percorsi, privilegia le ... come di sinistra che nonil bene del Paese concepito nella sua intera dimensione e ...... di solito, non ha difficoltà ad adottare posizioni. La mossa del primo ministro ha spinto ... un'organizzazione di cooperazione politica ed economica guidata dalla Russia e di cuiparte ... Green pass, i dipendenti fanno causa al Comune Molti cittadini italiani che speravano in uno stralcio delle cartelle e delle multe comunali, probabilmente, resteranno delusi. Sono infatti pochi, ...In particolare, sono stati illustrati gli interventi cosiddetti di “priorità quattro”, riguardanti per la gran parte la rete viaria comunale, un reticolo fine di circa 11mila chilometri che costituisc ...