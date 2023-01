House of the Dragon | Emilia Clarke non ha mai visto la serie | “Non penso che la guarderò mai”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Dopo aver interpretato per otto stagioni Daenerys Targaryen in Game of Thrones,non intende guardareof the, che parla proprio dei suoi “antenati”. Allaè stato chiesto cosa pensasse dellaprequel vincitrice del Golden Globe, che contiene molti cenni, sottili e non, al suo personaggio nel corso dello show.ha chiesto scherzosamente perdono, dato che non ha guardato nulla della: “È troppo strano“, ha detto. “Sono così felice che stia accadendo. Sono al settimo cielo per tutti i premi ma non riesco a farlo. È così strano. È come se qualcuno dicesse: “Vuoi andare a questa riunione scolastica anche se non è il tuo anno?. È così che mi sento. Lo sto ...

