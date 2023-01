Highlights discesa maschile Kitzbuehel | Coppa del Mondo sci alpino 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 21 gennaio 2023) Aleksander Kilde vince laliberadi, con il crono di 1:56.90. Alle sue spalle il francese Clarey, con 67 centesimi di ritardo, e lo statunitense Ganong, con 95 centesimi di troppo. Tra gli atleti italiani ottima gare per Mattia Casse, quarto a 0.99 di ritardo da Kilde. SportFace.

Ilka Stuhec vince lalibera femminile di Cortina d'Ampezzo, con il crono di 1:04.73. Alle sue spalle la norvegese Kajsa Vickhoff Lie , seconda con 26 centesimi di ritardo. In terza posizione la nostra azzurra ...Glidellalibera maschile di Kitzbuehel , valida per la coppa del mondo 2022/2023 di sci alpino. Trionfa il beniamino di casa Vincent Kriechmayr, ma un ritrovato Dominik Paris sfiora il ... Highlights discesa femminile Cortina d'Ampezzo, Coppa del Mondo ... Aleksander Kilde ha conquistato la discesa libera di Kitzbuhel, valida per la Coppa del mondo di sci alpino. Il norvegese ha preceduto il 42enne francese Clarey e lo statunitense Ganong. Quarto posto, ...