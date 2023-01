Henry si racconta | «Al Monaco venni esonerato nonostante ci fossero 13 giocatori infortunati»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 gennaio 2023) In un’intervista ad Amazon Prime Video la storica leggenda del calcio francese e internazionale e ora allenatore, per la precisione vice CT nel Belgio, Thierrysi. L’ex attaccante ha parlato delle sua esperienze in panchina ale in Mls al Montreal dove in entrambe le occasioni venne. Queste le parole di: «Non molti lo sanno, ma alho avuto a che fare con 13. Mi sono stati concessi solo due mesi e mezzo, dopodiché sono stato licenziato. Lasciare Montreal? Ho preso la decisione di tornare a casa perché non vedevo i miei figli da quasi un anno. È stato molto difficile per me, dal momento che il mio lavoro a Montreal è arrivato proprio al culmine del coronavirus. Abbiamo giocato tutte le ...