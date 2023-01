Hellas Verona | Zaffaroni | «Henry ha un problema al ginocchio | occorrerà fare degli esami strumentali in settimana»

(Di sabato 21 gennaio 2023) Marco, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Lecce Marco, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Abbiamo fatto una grande partita, i ragazzi sono stati bravissimi. Avevamo detto che non avremmo dovuto sbagliare l’atteggiamento, e i ragazzi l’hanno affrontata bene. All’inizio il Lecce ha dimostrato di essere in grande condizione, è organizzato e forte in tutti i reparti, ma noi abbiamo tenuto e siamo usciti alla distanza, legittimando il doppio vantaggio. Complessivamente abbiamo fatto una bella partita. L’obiettivo è riuscire a mantenere questa attenzione nel medio-lungo periodo.ha avvertito questoal ...

Commenta per primo Il classe 2002 Josh Doig dell'è il difensore più giovane ad aver preso parte ad almeno cinque reti (2 gol, 3 assist) nei maggiori cinque campionati europei. Lo riporta una statistica Opta .Marco Zaffaroni, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Lecce Marco Zaffaroni, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Abbiamo fatto una ...L’argentino con passaporto italiano vede di buon occhio la possibilità di un ritorno in Serie A Secondo quanto raccolto da CalcioHellas.it, l’Hellas Verona lavora per riportare in Italia Adolfo Gaich.Nonostante i tre punti fondamentali conquistati contro il Lecce, ci sono anche delle pessime notizie per l'Hellas Verona. Gli scaligeri, infatti, nei minuti finali hanno perso Thomas Henry per un info ...