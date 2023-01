Hanno fatto un deserto e lo hanno chiamato «libero mercato»

(Di sabato 21 gennaio 2023) C’è chi si riduce a produrre di notte o nel fine settimana, quando la bolletta può essere (un po’) meno pesante. C’è chi delocalizza, non necessariamente verso destinazioni «esotiche» alla ricerca di condizioni di lavoro ai limiti dello sfruttamento: tra sussidi e costi dell’energia sensibilmente più bassi, parecchie realtà del Vecchio continente stanno pensando – quando non l’già– di spostare parte delle proprie attività negli Stati Uniti. E chi, infine, getta la spugna chiudendo direttamente, con la prospettiva di non riaprire in futuro. Lo stato della manifattura europea è tutto qui, in un desolante campionario di criticità che si riassumono in un’unica, terribile parola: deindustrializzazione. O desertificazione industriale, a voler usare un’immagine più forte. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato ...

