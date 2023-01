Hamilton-Mercedes | un matrimonio destinato a celebrarsi ancora

(Di sabato 21 gennaio 2023) Non è più il campione del mondo da due anni dopo aver stradominato le scene della Formula 1 in lungo e in largo. Il pilota anglosassone del team stellato dovrà fare i conti, adesso, con un nuovo avversario: l’età. Non saranno soltanto Max Verstappen di Red Bull e la possibile rinascita della Ferrari a insidiare le sue mire di riconquista dell’alloro dei piloti, infatti, ma l’inglese dovrà approcciarsi anche con la sua carta d’identità che recita ben trentotto primavere. La voglia di mettersi in gioco e di superare i propri limiti, però, potrebbe indurre il duoa proseguire il fortunatissimoche dura ormai da tantissimi anni. Il pilota anglosassone ha tutte le intenzioni di continuare a vivere nel Circus più importante delle quattro ruote e Toto Wolff è convinto (e felice) di poterlo ...

Motorsport.com - IT

