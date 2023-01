Hai mai visto qualcosa di più chic da indossare su un campo da calcio?

Leggi su gqitalia

(Di sabato 21 gennaio 2023) Maneggiate la classifica della Premier League con cautela, se vi siete persi gli ultimi sviluppi. Scoprire l’Arsenal in testa dopo diciotto giornate, con otto punti di vantaggio sul Manchester City in caso di vittoria nel prossimo turno, potrebbe cogliervi di sorpresa – e l’emozione sopraffarvi più del dovuto. Da quanto i Gunners non sono i padroni d’Inghilterra? Ecco, appunto. Bisogna tornare ai tempi di Henry, Vieira, Bergkamp, e ovviamente Wenger – un’era geologica fa, calcisticamente parlando. Dopo anni di stenti, di Champions vista soltanto in televisione, di un paio di ottavi posti consecutivi, l’Arsenal è diventato un laboratorio calcistico raffinatissimo. Una squadra vincente. North London is Pink Nell’ultima partita di campionato, i Gunners hanno demolito gli storici rivali del Tottenham – il derby di North London, quello che non si può proprio perdere. (I tifosi dell’Arsenal, ...