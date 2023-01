Guerra Ucraina | nuove armi in arrivo per Kiev Ma Berlino nega i carri armati

ilmessaggero.it

Il ritorno dellain Europa ci sconvolge tutti, e le devastazioni di questainhanno delle ripercussioni dappertutto Auspico pienamente di cuore che quest'incontro rappresenti ...Lainsembra destinata a durare a lungo e non si vedono iniziative che possano fare sperare in un imminente cessate il fuoco. In questo contesto, in pieno inverno, le sofferenze delle ... Guerra Ucraina, Zelensky a Ramstein: «Servono carri armati al più presto». Cremlino: ci saranno conseguenze ne Zelensky ringrazia gli alleati, ma sottolinea: non ci sono alternative all’invio dei tank Leopard 2. Washington designa la Wagner come gruppo criminale. L’ira di Mosca: "L’Occidente si illude" ...La guerra in Ucraina non permette di azzardare previsioni, ma come successo in altri casi potrebbe cristallizzarsi ...