Guardian | “Il Tottenham chiede chiarimenti urgenti sull’inibizione di Paratici”

(Di sabato 21 gennaio 2023) La sentenza della Corte d’Appello della Figc ha incuriosito anche l’Inghilterra, forse più degli altri paese europei per un semplice motivo. Fra i vari deferiti c’è anche, il deus ex machina, che prima di approdare al, si occupava del mercato juventino. È lui la mente dietro l’operazione Ronaldo, è lui la mente dietro le plusvalenze fittizie. Questo diceva durante le intercettazioni: «Anche se metto 4 o 10 milioni non cambia nulla, non ci succede nulla», o ancora, «L’ho sempre fatto, l’ho fatto con Caldara… l’operazione devi farmela fare a me! Dammi retta, l’operazione la faccio io anche per il Pisa! Tu devi darmi solo le linee, il resto lo metto a posto io. L’ho fatto per il Genoa tutta la vita, l’ho fatto per l’Atalanta tutta la vita, l’ho fatto per il Sassuolo tutta la vita… Quando io ho i parametri dopo sistemo tutto…». Adesso ...