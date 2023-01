Grande Fratello Vip | divampa la discussione tra Luca Onestini e Daniele Dal Moro

Corriere dello Sport

Vip: tra Oriana Marzoli e Sarah Altobello sotto la doccia è sfida sul lato B IL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN 'Verissimo', gli ospiti del weekend 21 - 22 gennaio PRIME IMMAGINI 'Il ...Patrizia Rossetti è stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione delVip . A poche settimane dalla sua uscita di scena, la conduttrice è stata ospite a Casa Chi e parlato del suo confronto con Wilma Goich avvenuto durante la scorsa puntata del reality ... Gf Vip shock, la confessione hot di Oriana Marzoli in diretta: "Ho fatto sesso nella casa con...". Antonio Spinalbese reagisce così Il VIP accusa la sua compagna Nikita di giocare e di non essere così trasparente e leale come vuole far credere ...Confessioni al Gf Vip. In una conversazione con Edoardo Tavassi, Davide Donadei e Antonino Spinalbese, Andrea Maestrelli ha ricordato il momento più doloroso della sua vita: ...