Grande Fratello Vip 7 | tre concorrenti ripresi dalla regia rischiano provvedimenti

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 21 gennaio 2023) Stavolta nella Casa delVip 7 almeno tre vipponinon solo un richiamo da parte di Alfonso Signorini, ma anche un provvedimento disciplinare. Si tratta di Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Alberto De Pisis, che hanno violato il regolamento parlando sotto i piumini e spostandosi il microfono. Gesti, questi, che Signorini ha dichiarato di recente che il GF Vip non avrebbe più tollerato: al primo sgarro, ci sarebbe stata una punizione. GF Vip 7, Oriana Marzoli e il battibecco con Alberto De Pisis Tutto è iniziato con Oriana Marzoli che si è arrabbiata per alcuni comportamenti avuti da Alberto De Pisis nei suoi confronti. Lo ha detto al diretto interessato, che si trovava lì vicino, e lui le ha subito risposto per le rime chiarendo: “Tu sei la regina delle rispostacce. Io so che è una cosa tua e non ti ho mai ...