Graffi sul collo | urla e spintoni | Rissa reale a Palazzo | è il momento più basso della storia della corona britannica

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tra William e Harry il rapporto si incrina sempre di più. La pubblicazione dell’autobiografia ufficiale di Harry intitolata The Spare ha aumentato i contrasti e i due sarebbero orami due veri e propri due estranei. Di mezzo c’è una furiosa lite che li ha definitivamente allontanati. Questo dieci gennaio è finalmente uscita la tanto attesa autobiografia di Harry, intitolata The Spare che tradotto significa “Il secondo”, “Riserva”. Inutile dire quanto il libro abbia suscitato un incredibile clamore mediatico in tutto il mondo diventando uno dei libri più venduti e letti del. Harry si è completamente messo a nudo rivelando dei particolari sulla sua famiglia assurdi e una versione personale dei fatti sulla rottura con i reali inglese. Da quel gennaio 2020 quando insieme a sua moglie Meghan ha abbandonato l’Inghilterra per trasferirsi in America ...