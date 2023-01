“Gollini è un nuovo giocatore del Napoli | prenotate le visite mediche”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Pierluigiè undel, leci saranno a Villa Stuart martedì 24 gennaio.attualmente è alla Fiorentina, ma è di proprietà dell’Atalanta che lo trasferirà in prestito alla squadra azzurra. La notizia viene data da Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai durante il programma ‘A tutto calcio’ in onda su Rai 2. Il portiere in settimana non si è allenato con la Fiorentina, questo ha fatto capire che oramai il trasferimento in azzurro era vicinissimo. Il percorso inverso lo farà Sirigu che va alla Fiorentina e cercherà di insidiare Terracciano, giocandosi un posto da titolare. Sirigu è comunque regolarmente nella lista dei convocati per Salernitana-, pronte le ...

Sport Napoli News

