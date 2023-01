Gli chiedono del caso Juventus | risposta netta di Giuntoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 21 gennaio 2023) Torna a calcare il campo della Serie A il Napoli di Luciano Spalletti, dopo la girandola di emozioni degli ultimi 7 giorni. La vittoria per 5-1 sugli acerrimi rivali dellaaveva innalzato notevolmente lo status degli azzurri, ben presto tornati con i piedi per terra dopo la sconfitta maturata ai rigori contro la Cremonese in Coppa Italia. SSC Napoli (Getty Images) Uno scivolone non da poco quello affrontato dal Napoli, oggi chiamato a scacciare via lo scetticismo all’Arechi di Salerno contro la Salernitana. Proprio in quel dell’impianto granata, e ai microfoni del pre-partita di Dazn, è da poco intervenuto Salernitana-Napoli, le parole diCristianoè intervenuto ai microfoni di Dazn durante il pre-partita di Salernitana-Napoli. Apparso molto determinato,ha detto la ...