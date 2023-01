Gli ambientalisti si uniscono alle proteste francesi contro la riforma delle pensioni

Leggi su linkiesta

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tra la folla di quattrocentomila che hanno invaso giovedì le strade parigine (erano più di due milioni in tutta la Francia, secondo il sindacato CGT), non sono mancati cartelli e striscioni. Fra questi, se molti hanno ironizzato su una pensione che porta sempre più dentro la tomba, altri hanno associato – con qualche gioco di parole – la fine della vita lavorativa con quella del pianeta. «Niente pianeta, niente pensione», «la pensione a sessantaquattro anni con cinquanta gradi sarà fantastica», «clima, pensione, manifesto per il mio futuro», o ancora «chi avrebbe potuto prevedere lo scioperola», in riferimento all’imbarazzante frase di Emmanuel Macron durante il discorso di auguri di inizio anno, in cui si è domandato: «Chi avrebbe potuto prevedere la crisi climatica?» In questo grigio ...